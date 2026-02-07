ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что риск мирового распространения вируса Нипах низкий. Об этом следует из релиза организации.

«Риск мирового распространения болезни оценивается как низкий», - говорится в документе.

Отмечается, что 3 февраля Бангладеш проинформировал ВОЗ о выявленном случае заражения вирусом Нипах у женщины в возрасте 40-50 лет. Известно, что она была госпитализирована 28 января, в тот же день заболевшая скончалась. Лица, кто контактировал с погибшей, находятся под наблюдением медиков.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе, помогающей выявлять вирус Нипах. На данный момент случаев завоза болезни на территорию РФ не выявлено.