ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах

Бангладеш 3 февраля проинформировал ВОЗ о случае заражения вирусом Нипах у женщины, скончавшейся в день госпитализации.
Виктория Бокий 07-02-2026 05:13
© Фото: IMAGO, Andreas Haas, Globallookpress

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что риск мирового распространения вируса Нипах низкий. Об этом следует из релиза организации.

«Риск мирового распространения болезни оценивается как низкий», - говорится в документе.

Отмечается, что 3 февраля Бангладеш проинформировал ВОЗ о выявленном случае заражения вирусом Нипах у женщины в возрасте 40-50 лет. Известно, что она была госпитализирована 28 января, в тот же день заболевшая скончалась. Лица, кто контактировал с погибшей, находятся под наблюдением медиков.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе, помогающей выявлять вирус Нипах. На данный момент случаев завоза болезни на территорию РФ не выявлено.

