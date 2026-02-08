МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Berliner Zeitung: в ЕС назревает раскол из-за позиции Мерца по России

Издание назвало «поразительным» то, что Германия до сих пор не выдвинула никаких дипломатических инициатив в отношении РФ.
Сергей Дьячкин 08-02-2026 11:49
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

В Европе произошел раскол из-за позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца по переговорам с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Издание обращает внимание, что внутри ЕС все большую популярность набирает позиция Франции и Италии. Они придерживаются необходимости диалога с Москвой.

«Поразительно, что по сравнению с другими странами, такими как Франция или Италия, Германия проявляет сдержанность в дипломатических усилиях и до сих пор не проявила собственной инициативы», - отмечается в материале.

Издание напомнило, что всего неделю назад Мерц отклонил призывы к прямым переговорам с Путиным. После этого немецкое правительство не ответило на запрос Berliner Zeitung о том, почему до сих пор не было никаких дипломатических инициатив в отношении Российской Федерации.

До этого издание Bild сообщило, что в Германии около 70% населения недовольны работой правительства ФРГ и канцлера. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Согласно исследованиям, 67% респондентов не удовлетворены действиями Мерца. Лишь 23% опрошенных положительно оценили его работу, что на 5,5 процентов меньше по сравнению с предыдущим опросом. Еще 10% участников воздержались от оценки.

Ранее политолог Александр Асафов объяснил, почему Мерц исключил вступление Украины в ЕС в 2027 году. По словам специалиста, в этом вопросе многое зависит от президента США Дональда Трампа, в частности, его переговоров с Россией по мирному урегулированию. Асафов считает, что сейчас основным актором является Трамп. Этот процесс политолог назвал опорным, от которого все остальные процессы являются производными.

