Министр обороны Греции заявил, что Европе нужна общая армия

Никос Дендиас считает, что Европа не сможет двигаться вперед без общих структур.
Виктория Бокий 08-02-2026 01:23
© Фото: IMAGO, Giorgos Kontarinis Eurok, Globallookpress

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил о необходимости создания общеевропейской армии. Об этом сообщает RT.

Дендиас считает, что Европа не сможет двигаться вперед, если не создаст общих структур. Этим он объяснил, зачем нужна общеевропейская армия.

«Поэтому я полностью поддерживаю создание общих структур и даже европейской армии», - подчеркнул министр обороны Греции.

Ранее сообщалось, что НАТО начало масштабные военные учения Steadfast Dart, направленные на отработку сценария оперативной переброски войск и техники в том числе в страны Балтии и Польшу в случае потенциального нападения России. В тренировке задействованы 11 стран: Италия, Греция, Германия, Чехия, Испания, Литва, Болгария, Турция, Франция, Бельгия и Великобритания.

