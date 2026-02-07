Новейшие протезы показали на выставке военной медицины на Кубани

Ведущие производители продемонстрировали, на что способны современные отечественные средства реабилитации. В Краснодарском крае открылась выставка, посвященная военной медицине. Различные современные протезы заняли четверть от общей площади экспозиции.

Сегодня производят как гидравлические, так и высокотехнологичные экземпляры, которые позволяют максимально приблизить к естественной мелкую моторику и управляются с помощью микропроцессоров. Главное, на что опираются при производстве - мнение военных, которые уже опробовали новинки.

«Мы уже сделали акцент на полном цикле работы с ранеными, начиная с эвакуации и заканчивая всеми видами реабилитации. Это позволяет придать системный характер, выявить сбои на каждом этапе, сформулировать те решения, которые позволят повысить эффективность взаимодействия Минобороны, промышленности и нашей медицины», - объяснил заместитель Министра обороны Российской Федерации Василий Осьмаков.

Помимо протезов - тренажеры для тех, кто заново учится ходить. Они полностью имитирует городскую среду и помогает адаптироваться в обычной жизни. Значительная часть экспозиции - образцы для экстренной помощи. Это современные кровоостанавливающие препараты и мобильное оборудование для восстановления сердечного ритма. Новинки уже направлены в зону СВО.

Осенью прошлого года фонд «Защитники Отечества» совместно с ФМБА России начал реализацию программы спортивно-восстановительной реабилитации для ветеранов специальной военной операции. Одним из первых участников программы стал ветеран СВО из Ростовской области, получивший серьезное ранение. После двухнедельного курса с применением роботизированных комплексов и электростимуляторов боец отметил улучшение своего состояния.