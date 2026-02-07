МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пожар начался на предприятии в Тверской области после атаки дрона

О масштабах возгорания и возможных пострадавших не сообщается.
Ян Брацкий 07-02-2026 06:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Одно из предприятий Конаковского округа в Тверской области загорелось в ходе отражения атаки украинских беспилотников. Подробности происшествия в своем Telegram-аккаунте рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.

Инцидент произошел в ночь на седьмое февраля. О масштабах возгорания не сообщается. Информации о погибших и пострадавших также не поступало.

Руководством области дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки, сообщил Королев. Представители оперативных служб и ведомств находятся на месте происшествия.

