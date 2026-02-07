МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава ЕК призвала оперативно утвердить 20-й пакет санкций против России

Новые ограничения включают полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти.
Владимир Рубанов 07-02-2026 04:12
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa, Global Look Press

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно утвердить 20-й пакет санкций против России. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Новые санкции включают полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти. Кроме того, планируется добавить в черный список 43 судна, доведя их общее количество до 640. Предполагается, что будут введены ограничения на обслуживание и другие услуги для СПГ-танкеров и ледоколов, что должно затруднить реализацию газовых экспортных проектов.

Также предлагается усилить давление на российскую банковскую систему, включив в санкционный список еще 20 региональных банков России и банки третьих стран. Еврокомиссия планирует принять меры в отношении криптовалют, компаний, занимающихся их торговлей, и платформ для криптоторговли.

В рамках ужесточения экспортных ограничений будут введены новые запреты на товары и услуги, такие как резина, тракторы и услуги в сфере кибербезопасности, на сумму более 360 миллионов евро. Также собираются применить ограничения на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, ранее не попадавших под санкции, на сумму более 570 миллионов евро.

Еврочиновники предложили впервые использовать механизм противодействия обходу санкций, запретив экспорт станков с числовым программным управлением и радиостанций в юрисдикциях с высоким риском их реэкспорта в Россию. Также Брюссель хочет усилить правовую защиту для компаний ЕС, чтобы предотвратить нарушения прав интеллектуальной собственности и экспроприацию в России.

#нефть #евросоюз #санкции #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #танкеры #20-й пакет санкций
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 