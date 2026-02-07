Глава ЕК призвала оперативно утвердить 20-й пакет санкций против России

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно утвердить 20-й пакет санкций против России. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Новые санкции включают полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти. Кроме того, планируется добавить в черный список 43 судна, доведя их общее количество до 640. Предполагается, что будут введены ограничения на обслуживание и другие услуги для СПГ-танкеров и ледоколов, что должно затруднить реализацию газовых экспортных проектов.

Также предлагается усилить давление на российскую банковскую систему, включив в санкционный список еще 20 региональных банков России и банки третьих стран. Еврокомиссия планирует принять меры в отношении криптовалют, компаний, занимающихся их торговлей, и платформ для криптоторговли.

В рамках ужесточения экспортных ограничений будут введены новые запреты на товары и услуги, такие как резина, тракторы и услуги в сфере кибербезопасности, на сумму более 360 миллионов евро. Также собираются применить ограничения на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, ранее не попадавших под санкции, на сумму более 570 миллионов евро.

Еврочиновники предложили впервые использовать механизм противодействия обходу санкций, запретив экспорт станков с числовым программным управлением и радиостанций в юрисдикциях с высоким риском их реэкспорта в Россию. Также Брюссель хочет усилить правовую защиту для компаний ЕС, чтобы предотвратить нарушения прав интеллектуальной собственности и экспроприацию в России.