Мирный житель Белгорода погиб при ударе украинского беспилотника

В Белгородской области в Шебекинском округе погиб мирный житель при ударе беспилотника ВСУ, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ нанесли очередной удар по Шебекинскому округу. Погиб один мирный житель, второй получил ранения», - написал он в своем Telegram-канале.

В селе Муром вражеский дрон атаковал движущийся автомобиль. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Женщина, которая находилась в момент атаки в машине, доставлена в городскую больницу №2 Белгорода.

У пострадавшей минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги. Она в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь.

В ночь на шестое февраля Белгород подвергся масштабному обстрелу со стороны украинских боевиков. Власти региона сообщили о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры.

Били ВСУ исключительно по гражданским объектам, военных в городе нет. Наиболее тяжелая обстановка в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском округах.