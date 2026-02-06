ФБР заметило оранжевую фигуру возле камеры Эпштейна в ночь его смерти

Следователи обнаружили фигуру в оранжевом на кадрах видеонаблюдения за ночь смерти Джеффри Эпштейна. Она поднималась по лестнице к запертому ярусу с его камерой, пишет CBS News. Эта информация содержится в анализе ФБР видеозаписи, датированной 9 августа 2019 года. Он опубликован Минюстом США в материалах по делу Эпштейна.

ФБР предполагает, что это мог быть заключенный в тюремной робе, которая в США часто бывает оранжевого цвета. Телеканал отмечает, что власти до сих пор не упоминали эту фигуру.

В анализе видеозаписи, который провело управление генерального инспектора министерства юстиции, нечеткое оранжевое изображение описывается следующим образом: «возможно, кто-то несет по лестнице постельное белье или подстилки заключенных». В заключительном отчете генерального инспектора говорится, что примерно в 22:39 «неизвестный сотрудник службы безопасности, по-видимому, поднялся по лестнице на уровне L, а затем снова появился в поле зрения камеры в 22:41».

Эпштейна осудили в 2008 году за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Его повторно арестовали в США летом 2019 года по обвинениям в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В августе того же года 66-летний финансист покончил с собой в тюремной камере до начала суда. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в этих преступлениях.

В официальных отчетах о смерти Эпштейна не упоминается фигура в оранжевом. Согласно этим документам, финансист покончил жизнь самоубийством незадолго до 6:30 утра. В это время его тело обнаружил сотрудник исправительного учреждения, который принес ему завтрак. Точное время смерти так и не установили. У прессы много раз возникали вопросы к работе следователей, разбирающих обстоятельства случившегося.

До сих пор власти утверждали, что никто не входил на этаж, где жил Эпштейн, в ночь его смерти. Опрошенные телеканалом сотрудники тюрьмы заявили, что сопровождение заключенного в такое время было бы крайне необычным. Идентификация этого человека могла бы иметь решающее значение для восстановления событий, отмечает CBS News.