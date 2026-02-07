МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В греческих Салониках в ходе массовых беспорядков задержали более 300 человек

Во время задержания один полицейский получил травмы из-за коктейля Молотова.
Дарья Ситникова 07-02-2026 20:15
© Фото: Socrates Baltagiannis, dpa, Global Look Press

В греческом городе Салоники задержали более 300 человек из-за массовых беспорядков. Об этом сообщил новостной портал Greek Reporter.

«Власти Салоник сообщили о задержании 309 человек после серьезных ночных столкновений», - указано в материале.

Столкновения произошли ранним субботним утром в районе студенческого городка возле университета Аристотеля. Они применяли бутылки с зажигательной смесью.

В ходе задержания один полицейский получил травмы. В него попал коктейль Молотова.

Кроме того, повреждены несколько автомобилей. Причина столкновений не уточняется.

Греческая полиция ранее запретила митинги и собрания на открытом воздухе в центре Афин и в районе посольства Украины из-за визита Владимира Зеленского 16 ноября. Решение введено директорами полицейских управлений Афин и Северо-Восточной Аттики. Они ссылаются на соображения безопасности.

