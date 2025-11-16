Полиция Греции запретила митинги в Афинах из-за визита Зеленского

Греческая полиция запретила митинги и собрания на открытом воздухе в центре Афин и в районе посольства Украины из-за визита Владимира Зеленского 16 ноября. Об этом сообщил телеканал ERT-news. Решение введено директорами полицейских управлений Афин и Северо-Восточной Аттики. Они ссылаются на соображения безопасности.

В сообщении говорится, что проведение собраний представляет серьезную угрозу общественной безопасности. Возможны тяжкие преступления, особенно против жизни, физической неприкосновенности и имущества, предупредили в правоохранительных органах. Кроме того, существует серьезная угроза нарушения социально-экономической жизни в соответствующих районах, отметили в полиции.

Зеленский прибудет в Афины в воскресенье для переговоров о расширении сотрудничества, особенно в энергетической и оборонной сферах. Ожидается подписание соглашения по увеличению поставок СПГ из США, поступающего в Европу через терминалы в Греции.

Ранее сообщалось, что Зеленский срочно посетит Афины, чтобы попросить два ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2. Об этом писал греческий портал Pronews. По его данным, Украина близка к исчерпанию запасов зенитных ракет, особенно Patriot. В то же время Греция не гарантирует передачу этих систем, так как Patriot защищают ее территорию и воздушное пространство от турецких атак.

Ранее Владимир Зеленский попросил взаймы у Европы комплексы ПВО Patriot. Он заявил, что вернет долг, как только получит вооружение от США.