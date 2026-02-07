Макрон предупредил о влиянии игр на детей кадром из старой GTA

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что всегда поддерживал индустрию видеоигр и киберспорт, однако также необходимо поднять вопрос о влиянии «определенного контента» на молодое поколение. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Это не запрет видеоигр: это начало совместного научного исследования, чтобы взглянуть правде в глаза. Наша обязанность - попросить исследователей, ученых и врачей оценить последствия, развеять заблуждения и внести вклад в общественную дискуссию», - заявил французский лидер.

К своему заявлению он прикрепил скриншот из Grand Theft Auto: San Andreas. Недавно в интервью Brut французский лидер сообщил, что в ближайшие три месяца власти намерены обратиться к экспертам с целью проведения научной оценки влияния видеоигр и ИИ-чатов на несовершеннолетних.

Свое действие он объяснил тем, что некоторых родителей тревожит, что подростки могут сутками играть, в том числе в игры с рейтингом 18+. По мнению французского политика, это создает проблемы для общественного здоровья, образования и родительской ответственности. Их необходимо решать.

Макрон ранее заявил, что планирует запретить доступ к социальным сетям для детей и подростков младше 15-16 лет до окончания срока своих полномочий в 2027 году. С его слов, он может «с легкостью» взять на себя обязательство за данную инициативу и добиться ее скорейшего принятия.