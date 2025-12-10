МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Макрон заявил о намерении запретить соцсети подросткам до 15 лет

Правительство намерено представить законопроект в начале 2026 года.
Дарья Ситникова 10-12-2025 23:50
© Фото: Barbara Neyman, Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует запретить доступ к социальным сетям для детей и подростков младше 15-16 лет до окончания срока своих полномочий в 2027 году. Об этом сообщила газета Figaro.

«Мы введем во всех социальных сетях проверку возраста, и мы установим этот возраст на уровне 15-16 лет. И мы скажем, что лицам младше этого возраста нельзя будет иметь доступ к соцсетям», - указано в материале.

Французский лидер добавил, что правительство намерено представить законопроект в начале 2026 года. Он также сказал, что может «с легкостью» взять на себя обязательство за данную инициативу и добиться ее скорейшего принятия.

Сегодня, десятого декабря, Австралия первой в мире запретила детям пользоваться социальными сетями. Об этом в стране уже предупреждали в начале месяца. Подросткам, которые не достигли 16 лет, будут блокировать аккаунты. Ответственность за неисполнение нового закона легла на владельцев платформ. Если они не примут меры, то заплатят штраф до $33 млн.

#в стране и мире #Франция #дети #макрон #подростки #социальные сети #ограничение доступа
