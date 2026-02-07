Синоптик предупредила москвичей о заметном потеплении

В Москве минувшая ночь стала самой теплой в феврале. Потепление продлится в течение всей этой недели. Об этом aif.ru рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы рассчитываем, что температура вернется к климатической норме, а может даже немного ее превысит к следующим выходным», - объяснила метеоролог.

С ее слов, минусовая температура в столице сохранится, но будет отставать от климатической нормы всего на 5-8 градусов. К выходным температура воздуха ее и вовсе догонит.

Несмотря на это, в ночь со второго на третье февраля, синоптики зафиксировали самую холодную ночь в городе за нынешнюю зиму. Столбики термометров отпустились до значения -30 градусов.

В начале этой недели сильный мороз парализовал улицы Ростова-на-Дону. Из-за сильной метели город замер в 10-балльных пробках, а на скованных осадками трассах всю ночь работали спасатели.

Только за ночь из снежного плена вытащили более 30 грузовиков, столько же автомобилей и два автобуса. Кроме этого, отменили часть областных маршрутов. Зайти в автобусы достаточно сложно.