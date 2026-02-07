МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик предупредила москвичей о заметном потеплении

Татьяна Позднякова предупредила, что минусовая температура в Москве сохранится, но она будет отставать от климатической нормы всего на 5-8 градусов.
Дарья Ситникова 07-02-2026 15:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Москве минувшая ночь стала самой теплой в феврале. Потепление продлится в течение всей этой недели. Об этом aif.ru рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы рассчитываем, что температура вернется к климатической норме, а может даже немного ее превысит к следующим выходным», - объяснила метеоролог.

С ее слов, минусовая температура в столице сохранится, но будет отставать от климатической нормы всего на 5-8 градусов. К выходным температура воздуха ее и вовсе догонит.

Несмотря на это, в ночь со второго на третье февраля, синоптики зафиксировали самую холодную ночь в городе за нынешнюю зиму. Столбики термометров отпустились до значения -30 градусов.

В начале этой недели сильный мороз парализовал улицы Ростова-на-Дону. Из-за сильной метели город замер в 10-балльных пробках, а на скованных осадками трассах всю ночь работали спасатели.

Только за ночь из снежного плена вытащили более 30 грузовиков, столько же автомобилей и два автобуса. Кроме этого, отменили часть областных маршрутов. Зайти в автобусы достаточно сложно.

#Москва #Россия #Погода #потепление #Позднякова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 