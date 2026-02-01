Пробки из фур и метель: аномальные снегопады накрывают юг России

Улицы Ростова-на-Дону парализованы. Автобус застрял в аномальном для юга снеге и перекрыл движение. Из-за сильной метели город замер в 10-балльных пробках. На скованных осадками трассах всю ночь работали спасатели. За ночь из снежного плена вытащили более 30 грузовиков, столько же автомобилей и два автобуса. Отменили часть областных маршрутов. Зайти в автобусы достаточно сложно. Ноги просто проваливаются в снегу. Из-за плохого движения автобусы не вышли на линии.

Нет возможности передвигаться на транспорте и в других регионах. Кроме Ростова-на-Дону, теперь стоит и Краснодарский край и Волгоград. Двигать автомобили приходится неравнодушным жителям.

Огромные пробки образовались и на трассе М-4 «Дон». За белой пеленой видимость практически нулевая. Проезд обездвижен уже сутки. Фуры выстроились в ряд.

В некоторых городах дороги превратились в каток. Чтобы добраться до работы, многим пришлось идти пешком - это оказалось безопаснее и быстрее, чем на транспорте, даже если предстоит преодолеть несколько километров.

«Сейчас по пробкам ехать 2,5 часа показывает, я дошла за 30 минут по прямой», - рассказывает местная жительница.

Коллапс на дорогах может продлиться еще как минимум сутки. По словам синоптиков, в ближайшее время осадки вновь накроют южные регионы. Устойчивый минус прогнозируют до конца недели. Ожидаются морозы до -28 градусов. Сугробы могут вырасти до 20 сантиметров.