NI: ФРГ перебросит 105 танков к границе Литвы с Белоруссией

Порядка 5 тысяч солдат собираются разместить вблизи города Руднинкай.
Владимир Рубанов 07-02-2026 01:44
© Фото: bundeswehr.de

Около 5 000 немецких военнослужащих, а также 105 танков Leopard 2A8 постоянно разместят к 2027 году вдоль юго-восточной границы Литвы с Белоруссией. Об этом пишет американское издание The National Interest. В статье говорится, что это часть секретного плана OPLAN Deu.

Автор указывает, что это первое официальное постоянное размещение немецких военнослужащих за рубежом со времен окончания Второй мировой войны. План объемом 1 200 страниц разработан якобы для противодействия российским угрозам до конца десятилетия.

В прошлом месяце в Литву переброшены два боевых батальона из ФРГ. Первые 250 военнослужащих Бундесвера 45-й бронетанковой бригады прибыли в Вильнюс осенью 2024 года. Это было официальное начало немецких военных операций на территории страны.

Немецкие войска собираются разместить вблизи города Руднинкай, расположенного примерно в 30 км от границы Литвы с Белоруссией. Немецкую бригаду будет поддерживать многонациональное боевое подразделение из восьми стран-союзников, которое будет поочередно прибывать в регион и действовать из Руклы в центральной Литве.

Сейчас три прибалтийские страны совместно строят так называемую «Балтийскую линию обороны». Предполагается, что это будет сеть укреплений вдоль границ с Россией и Белоруссией. В декабре государства Прибалтики вместе с Финляндией и Польшей официально вышли из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Как ожидается, они возобновят использование мин вдоль российской границы.

План оперативных действий в Германии, известный как Operationsplan Deutschland или OPLAN DEU, описывает, как должны действовать военные и гражданские структуры в случае необходимости переброски войск НАТО на восточный фронт альянса.

#белоруссия #танки #граница #Германия #прибалтика #ФРГ #Литва #Переброска войск #бендесвер
