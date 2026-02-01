МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет дрона «Скат» рассказал об уникальном «зрении» беспилотника

При размахе крыла в три с половиной метра, беспилотник имеет ночную камеру, улучшенный интерфейс, автопилот и систему уклонения от вражеских дронов-охотников.
Лана Иден 07-02-2026 09:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Операторы беспилотников «Скат» пристально следят за противником на Красноармейском направлении. Эти «птички» способны вести охоту даже в сумерках. Новейший разведывательный беспилотник оснащен сразу двумя специальными камерами. У дрона также улучшенная аэродинамика и обновлено наземное управление.

«Вот, кстати, это уже доработка, совершенная нами. Одна FPV-камера дневная, другая - ночная. Здесь переключатель. Получается такой аэропарктроник», - рассказал командир отделения с позывным Лапоть.

В тепловизоре новейшего беспилотного комплекса сразу две камеры, среди них - светочувствительная. Таким образом, даже в сумерках, на высоте в несколько километров, можно разглядеть противника или то, что укажет на его присутствие.

«Искали противника, живую силу, не могли долго найти. Как бы время было уже на исходе, увидели собаку. Собака шла по улице населенного пункта и пришла к дому. Смотрим - сидит. Видно, что лает. Ну, звука, соответственно, у нас нет. Она сидит, лает, головой машет. Вышли люди в военной форме. Соответственно, приняли их к поражению», - вспомнил Лапоть.

«Скат» наблюдает за противником на Красноармейском направлении. Расчет 1-й Славянской бригады 51-й армии группировки «Центр» ведет объективный контроль, а также наводит и корректирует артиллерию. Здесь идут ожесточенные бои в Гришино и у Сергеевки, а также в районах населенных пунктов Белицкое и Новый Донбасс. Наши штурмовики прорывают оборону боевиков в окрестностях Кучерова Яра и продвигаются к северу от ранее освобожденного Торецкого в сторону Дружковки - к границам Донецкой Народной Республики. Раньше расчет летал на «Суперкамах», поэтому «Скаты» освоил быстро. Новыми птицами дорожат.

«Разведывательные дроны такого типа очень ценны для, по крайней мере, медийной составляющей противника. Они постоянно ведут охоту, для них это как бы лакомый кусочек. Ну, соответственно, мы стараемся им этих инфоповодов не давать», - отметил старший оператор «Скат-350М» с позывным Ворон.

Размах крыла - три с половиной метра, улучшенный интерфейс, автопилот, система уклонения от вражеских дронов-охотников - российский «Скат» экипирован по последнему слову техники.

«Самолет оснащен дополнительными системами навигации помимо GPS. Сами знаете, его сейчас нет у нас. Соответственно, есть инерциальная система навигации. Грубо говоря, по гироскопу работает. Также сейчас дополнительно появилась так называемая система оптической навигации, которая позволяет более точно и корректно летать», - объяснил начальник расчета с позывным Дрын.

С поставками, говорят бойцы, проблем нет - и вместе с тем от большего количества не откажутся. «Птицы» в буквальном смысле глаза нашей пехоты и артиллерии.

#ВС РФ #бпла #ВСУ #«Скат» #наш эксклюзив #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 