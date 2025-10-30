МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Операторы дрона «Скат 350М» вскрыли позиции ВСУ в Харьковской области

В реальном времени разведданные о местонахождении врага поступили на позицию артиллерии.
2025-10-30 07:09:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведчики с помощью дрона «Скат 350М» нашли скрытые позиции украинской армии на Харьковском направлении. Это сделали бойцы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Минобороны показало их работу.

«Выезжаем, раскладываемся, отрабатываем. Как только что-то находим интересное - сразу докладываем. Была поставлена задача доразведать координаты, и в результате было выявлено скопление противника», - рассказал начальник расчета с позывным Ольхон.

Мобильная группа вскрыла вражеские позиции с помощью беспилотного летательного аппарата. В реальном времени разведданные о местонахождении врага поступили на позицию артиллерии для нанесения удара.

Артиллеристы быстро приехали на место и нанесли удар по боевикам. В итоге удалось уничтожить технику и укрепления ВСУ.

Ранее «Звезда» уже рассказывала о работе разведывательного беспилотника «Скат». Он способен находиться в небе круглые сутки и дает обзор 360 градусов. БПЛА оснащен камерой с 33-кратным зумом.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#разведка #Минобороны России #беспилотники #Харьковская область #Скат 350М
