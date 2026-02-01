МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пассажир самолета едва не сорвал визит Бриджит Макрон в Ниццу

Первая леди Франции опоздала на открытие спортивной зоны в одной из больниц Ниццы на полтора часа.
Ян Брацкий 07-02-2026 13:19
© Фото: Dinendra Haria Keystone Press Agency Global Look Press

Жена президента Франции Бриджит Макрон опоздала на официальное мероприятие из-за проблем с желудком одного из пассажиров самолета, на котором она должна была лететь. Подробности инцидента сообщает газета Nice-Matin.

Все произошло в четверг. Первая леди Франции и тренер национальной футбольной сборной Дидье Дешам должны были вместе открыть зону для занятий спортом в одном из госпиталей Ниццы. Мадам Макрон ждали ровно в 14:00, но она явилась с задержкой почти в полтора часа.

«Испытывающий недомогание и страдающий от серьезных проблем с желудком, пассажир испачкал два туалета самолета Airbus A320 авиакомпании Air France, летевший из парижского аэропорта "Орли" в Ниццу», - говорится в статье.

Страдающего от желудочных болей пассажира эвакуировали из салона, а сам самолет пришлось отмывать. Все время, пока шла генеральная уборка воздушного судна, Бриджит Макрон и сопровождавшие ее лица провели на перроне аэропорта. Явившись на мероприятие она рассказала присутствующим о случившемся и остро пошутила на тему, сказано в статье.

Ранее юристы Бриджит Макрон добились обвинительного приговора в отношении десяти человек, которые публиковали фейки о первой леди в Интернете. Речь о восьми мужчинах и двух женщинах. Они распространяли слухи о том, что жена Эммануэля Макрона родилась мужчиной* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Максимальное наказание по делу о клевете в адрес супруги президента Франции Эммануэля Макрона составило восемь месяцев лишения свободы условно. 

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

#Франция #Аэропорт #Ницца #больница #бриджит макрон #Дидье Дешам
