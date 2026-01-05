Суд признал виновными 10 человек по делу о фейках о Бриджит Макрон

Десять человек признаны виновными по делу о публикации фейков в Интернете о первой леди Франции Бриджит Макрон. О решении парижского суда сообщает радиостанция France Info. По ее данным, речь о восьми мужчинах и двух женщинах, которые распространяли слухи о том, что Бриджит Макрон родилась мужчиной* (движение ЛГБТ признано экстремистскими запрещено в РФ).

Максимальное наказание по делу о клевете в адрес супруги президента Франции Эммануэля Макрона составило восемь месяцев. На скамье подсудимых оказались несколько специалистов по информационным технологиями, соцработник, педагог и риелтор. Сама истица на заседании не появилась.

Во Франции первую леди критикуют за большую разницу в возрасте со своим мужем, а также открыто сомневаются в том, что она женщина. Дошло до того, что сотрудники налогового сайта Франции то ли в шутку, то ли с целью оскорбления изменили ее имя в профиле. Зайдя на сайт, она увидела в правом верхнем углу надпись: «Жан-Мишель так называемый Бриджит Макрон». После этого она была вынуждена обратиться в суд.

