Reuters: США предупредили Киев, что Трамп сосредоточится на внутренних делах

Американский лидер сфокусируется на внутренних делах своего государства по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс.
Виктория Бокий 07-02-2026 01:27
© Фото: AdMedia, Globallookpress

Американские переговорщики предупредили украинскую сторону, что по мере приближения ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс президент США Дональд Трамп сосредоточится на внутренних делах государства. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что у официальных лиц США остается меньше времени и политического ресурса для работы над мирным урегулированием украинского кризиса. Такой информацией поделились два источника, знакомых с ходом консультаций.

По данным RT, американская и украинская стороны уже обсудили возможность достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом в марте этого года. Однако, как подчеркивают авторы материала, эти сроки будут сдвинуты из-за отсутствия единого мнения по территориальному вопросу.

Ранее спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о позитивном движении вперед на переговорах об урегулировании украинского конфликта в ОАЭ. Несмотря на то, что западные разжигатели войны постоянно предпринимают попытки помешать переговорному процессу, спецпредставитель российского лидера считает, что помешать достигнутому прогрессу невозможно.

#Украина #сша #Дональд Трамп #мирное урегулирование #внутренние дела
