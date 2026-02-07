МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойкот Роналду обошелся саудовской футбольной лиге в $2,4 млрд

Ранее Криштиану Роналду отказался выходить на поле в капитанской повязке из-за недовольства управлением своим клубом «Аль-Наср».
Ян Брацкий 07-02-2026 10:45
© Фото: IMAGOSAMUELLO www.imago-images.de Global Look Press

Футбольная Про-лига Саудовской Аравии потеряла $2,4 млрд после ухода одного из основных международных вещателей на фоне бойкота Криштиану Роналду. Об этом в соцсети Х сообщает издание Speedline. Суть конфликта в том, что нападающий клуба «Аль-Наср» недоволен управлением команды со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. По мнению именитого португальца, клубу уделяется меньше внимания и ресурсов в сравнении с другими подконтрольными командами.

Дошло до того, что Роналду отказался выводить «Аль-Наср» на поле в капитанской повязке в игре против «Аль-Рияда» второго февраля. В прессе также появились слухи о возможном уходе форварда. У Криштиану будет время подумать об этом, ведь тренерский штаб не включил его в заявку на матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Что касается самого Криштиану Роналду, то с его финансами все хорошо. Ранее его объявили самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года. Общий доход португальца составил $280 млн долларов. На втором месте списка самых высокооплачиваемых футболистов находится другой легендарный спортсмен - аргентинец Лионель Месси.

Все чаще в прессу просачиваются слухи о том, что португалец планирует повесить бутсы на гвоздь. Сам он накануне чемпионата мира по футболу 2026 года заявил, что мундиаль станет последним в его карьере. Напомним, мировое первенство пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #Саудовская Аравия #Роналду #ЧМ-2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 