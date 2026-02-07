Бойкот Роналду обошелся саудовской футбольной лиге в $2,4 млрд

Футбольная Про-лига Саудовской Аравии потеряла $2,4 млрд после ухода одного из основных международных вещателей на фоне бойкота Криштиану Роналду. Об этом в соцсети Х сообщает издание Speedline. Суть конфликта в том, что нападающий клуба «Аль-Наср» недоволен управлением команды со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. По мнению именитого португальца, клубу уделяется меньше внимания и ресурсов в сравнении с другими подконтрольными командами.

Дошло до того, что Роналду отказался выводить «Аль-Наср» на поле в капитанской повязке в игре против «Аль-Рияда» второго февраля. В прессе также появились слухи о возможном уходе форварда. У Криштиану будет время подумать об этом, ведь тренерский штаб не включил его в заявку на матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Что касается самого Криштиану Роналду, то с его финансами все хорошо. Ранее его объявили самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года. Общий доход португальца составил $280 млн долларов. На втором месте списка самых высокооплачиваемых футболистов находится другой легендарный спортсмен - аргентинец Лионель Месси.

Все чаще в прессу просачиваются слухи о том, что португалец планирует повесить бутсы на гвоздь. Сам он накануне чемпионата мира по футболу 2026 года заявил, что мундиаль станет последним в его карьере. Напомним, мировое первенство пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.