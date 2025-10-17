Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года

Капитан сборной Португалии и нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2025 года. Такие данные приводит издание Forbes.

Общий доход португальца составил 280 млн долларов. Из них 230 млн долларов - это зарплата и бонусы, а 50 млн - рекламные контракты. Это второй год подряд, когда Роналду занимает первую строчку рейтинга.

Аргентинец Лионель Месси находится на втором месте списка. Его доход составил 130 млн долларов. Нападающий «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины заработал 60 млн за выступления на поле и 70 млн - по рекламным соглашениям.

Француз Карим Бензема - на третьем месте. Доход форварда саудовского «Аль-Иттихада» достиг 104 млн долларов. Из них 100 млн - это футбольные контракты и 4 млн - реклама.

В первую десятку футболистов с самым высоким заработком вошли также Килиан Мбаппе - 95 млн долларов, Эрлинг Холанд - 80 млн, Винисиус Жуниор - 60 млн, Мохамед Салах - 55 млн, Садио Мане - 54 млн, Джуд Беллингем - 44 млн и Ламин Ямаль - 43 млн.

При этом совокупный доход топ-10 футболистов сократился почти на 4%. Это связано с выбыванием из рейтинга бразильца Неймара, чей заработок составил 38 млн долларов. Год назад он получил 110 млн.

Роналду стал первым миллиардером в истории футбола. В июне португалец подписал новый контракт с клубом на сумму более 400 млн. Его cостояние перевалило за 1,4 млрд долларов. Доходы футболиста увеличились после переезда в Саудовскую Аравию, где ему предложили зарплату около 200 млн долларов в год и многомиллионные бонусы.