Кости как учебное пособие: кому питерский патологоанатом сбывал «товар»

На скамье подсудимых - бизнесмен Станислав Маслов и главный патологоанатом одной из крупнейших больниц Петербурга Андрей Кавецкий. Их обвиняют в создании преступной схемы торговли частями тел мертвых людей.

«Они подозреваются в совершении преступления - превышение должностных полномочий - получение взятки, а также подстрекательство к превышению должностных полномочий и дача взятки», - комментирует старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Анастасия Глущенко.

В картонных коробках, целлофановых пакетах и холодильниках - главные улики - человеческие останки. Их сотрудники петербургской полиции обнаружили в патологоанатомическом отделении больницы и у покупателей. Это коммерческие организации, которые специализируются на бальзамировании и танатопрактиках, то есть подготовке тела к прощанию и погребению.

Морг Александровской больницы - именно отсюда по версии следствия продавали кости и внутренние органы умерших пациентов. Чаще всего они принадлежали людям без определенного места жительства и родственников. В покупке органов из морга подозревают компанию «Анабиос». Следствие считает что ее представители уговорили Андрея Кавецкого продавать биоматериал за 500 тысяч рублей в месяц.

«Оперативниками также зафиксированы случаи подмены тел умерших. Это делалось для того, чтобы случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Потом эти тела использовались как учебное пособие для специалистов по предпохоронной подготовке. Практический семинар с экспертами по бальзамированию был, естественно, не бесплатным - до 75 тысяч рублей. А те, кто прошел курс обучения рассказывают, что их также обманули.

«Я сама обучалась на этих курсах в прошлом году. Они нам рассказывали, что малая часть процентов этих тел - это "отказные" люди, которых будет хоронить государство за свой счет. Второй вариант который нам говорили - это люди, которые дали согласие отдать после смерти свое тело для науки», - вспоминает танатопрактик Люция Кошкина.

Сайт компании-покупателя не работает. Другие страницы в соцсетях также удалены. Тем временем Станиславу Маслову и Андрею Кавецкому избрали меру пресечения - как минимум до 4 апреля они проведут под стражей.