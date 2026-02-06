Патологоанатома из Петербурга задержали за торговлю телами и органами

В Санкт-Петербурге задержали заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы по подозрению в продаже невостребованных тел. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ.

«Представитель коммерческой организации путем уговоров и подкупа склонил заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы предоставить невостребованные тела в целях изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей», - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Анастасия Глущенко.

Она уточнила, что заведующий на постоянной основе получал взятки в размере не менее 500 тысяч рублей в месяц. В отношении него возбудили уголовное дело по нескольким статьям - «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки».

В отношении представителя коммерческой фирмы также возбуждено уголовное дело по статьям за подстрекательство к превышению должностных полномочий и дачу взятки. Кроме этого, следователи провели обыски и изъяли части тел. На данный момент задержанным избирается мера пресечения.