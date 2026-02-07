ИИ и суверенитет: что обсуждали на заседании Комиссии Госсовета в Подмосковье

Развитие искусственного интеллекта – главная тема заседания Комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных», которое прошло в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как нейросети помогают анализировать большие данные, освобождают специалистов от рутинной работы, сохраняют бюджетные средства, а также закрывают дефицит кадров. Подробностями делится 360.ru.

В 2023 году в Подмосковье создали комиссию по ИИ. Совместно с партнерами Центр создает технологическую инфраструктуру, умных помощников в образовании, медицине и государственных услугах. На данный момент в столичном регионе работают 67 инновационных проектов. Ожидается, что к концу текущего году их станет 80.

Андрей Воробьев обратил внимание на необходимость создания стандартов ИИ-зрелости для разных отраслей и определения сфер, где внедрение умных решений особо важно. По каждому из этих направлений будет создан реестр эффективных практик.

«Эффекты в Московской области: 2,5 миллиарда рублей экономии в год, ИИ выявил больше полумиллиона нарушений содержания территорий. Цель на 2026 год — внедрить еще 15 проектов с ИИ. И ключевые — это профильные ИИ-агенты», — подчеркнул Воробьев.

На заседании затронули вопрос создания законов, которые поспособствуют развитию искусственного интеллекта. Отмечается, что нормы должны определять, где можно свободно использовать распространяемые модели, а где только суверенные ИИ.

Со слов помощника президента Алексея Дюмина, развитие нейросетей связано с государственным и технологическим суверенитетом. Он обратил внимание на то, что необходимо постоянно совершенствовать компетенции, чтобы успевать за стремительным развитием технологий.

О важности нейросетей высказался и заместитель председателя правительства России - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Он отметил необходимость регулирования этой сферы на законодательном уровне.

«Прежде всего, это маркировка контента, созданного с использованием ИИ. Отдельно надо обсуждать, что делать с авторскими правами», — объяснил Григоренко.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», призвал не допустить зависимости от иностранных нейросетей. Глава государства подчеркнул, что для России это вопрос государственного, технологического и ценностного суверенитета.