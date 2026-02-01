Минобороны России показало кадры активных действий российских войск при освобождении села Поповка в Сумской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север», сообщило Минобороны 6 февраля.

Штурмовые группы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой (горной) бригады действовали в координации с артиллерией и операторами беспилотных летательных аппаратов. Разведдроны точно определяли позиции противника, военную технику и личный состав. На основе этих данных артиллерия, минометы, БПЛА типа «Молния» и FPV наносили прицельные удары. Так российские силы эффективно подавляли активность врага.

Контроль над Поповкой укрепляет буферную зону и защищает местных жителей от террористических угроз со стороны украинских вооруженных формирований. Военнослужащие группировки «Север» продолжают выполнять задачи в рамках СВО.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Степановку на территории ДНР и Староукраинку в Запорожской области. Степановку взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Юг», а Староукраинку - подразделения группировки войск «Восток».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.