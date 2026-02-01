МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры штурма Поповки в Запорожской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».
07-02-2026 05:00
© Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры активных действий российских войск при освобождении села Поповка в Сумской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север», сообщило Минобороны 6 февраля.

Штурмовые группы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой (горной) бригады действовали в координации с артиллерией и операторами беспилотных летательных аппаратов. Разведдроны точно определяли позиции противника, военную технику и личный состав. На основе этих данных артиллерия, минометы, БПЛА типа «Молния» и FPV наносили прицельные удары. Так российские силы эффективно подавляли активность врага.

Контроль над Поповкой укрепляет буферную зону и защищает местных жителей от террористических угроз со стороны украинских вооруженных формирований. Военнослужащие группировки «Север» продолжают выполнять задачи в рамках СВО.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Степановку на территории ДНР и Староукраинку в Запорожской области. Степановку взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Юг», а Староукраинку - подразделения группировки войск «Восток».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #освобождение #запорожская область #Группировка войск Север #Поповка #кадры боев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 