Российские войска освободили Поповку в Сумской области

Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие из состава группировки войск «Север».
06-02-2026 12:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Поповка в зоне проведения специальной военной операции. Она находится на территории Сумской области, уточнили в МО РФ. 

Уточняется, что Поповкой овладели подразделения группировки войск «Север». Это произошло 5 февраля, добавили в российском оборонном ведомстве. 

Всего же за неделю в зоне ответственности группировки враг потерял более 1 415 боевиков. Также неприятель лишился танка, двух боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии и четырех пусковых установок РСЗО HIMARS. Помимо этого, российские войска уничтожили три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 украинских склада боеприпасов и материальных средств.

Еще сообщается, что Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов. Они наносились в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #сумская область #группировка "север" #Поповка
