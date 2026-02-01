После ЧП в Мичуринске с задержками идут 39 поездов дальнего следования

Тридцать девять пассажирских поездов дальнего следования задерживаются после ЧП со сходом грузовых вагонов в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».

«В настоящее время в пути задерживаются 39 поездов дальнего следования. В частности, 6 поездов следуют измененным маршрутом. В конечные пункты уже прибыли 47 поездов», - говорится в сообщении ФПК.

К этому часу движение на участке пути восстановлено, пишет RT. Инцидент произошел в минувшую среду на станции Кочетовка-2 в городе Мичуринске. Цистерны с бензином сошли с рельсов и загорелись.

Возгорание на площади 1000 квадратных метров ликвидировали 68 спасателей и 25 единиц спецтехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ущерб от пожара устанавливается. Движение было парализовано. Только в пятницу ремонтникам удалось его восстановить по обоим путям.