В Мичуринске сошли с рельсов цистерны с топливом, начался мощный пожар

По предварительной информации РЖД, пострадавших нет.
Сергей Дьячкин 04-02-2026 17:54
© Фото: Telegram/tambov_smi © Видео: Telegram/tambov_smi

Вагоны грузового поезда сошли с путей в Мичуринске Тамбовской области, в результате произошло возгорание бензина. Об этом холдинг «РЖД» сообщил в официальном Telegram-канале.

«В 15.34 мск на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза», - говорится в публикации.

В РЖД уточнили, что состав перевозил бензин. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Главном управлении МЧС региона заявили, что пожарные уже ликвидируют возгорание на станции Кочетовка. Согласно предварительным данным, загорелись пять цистерн с топливом. Сообщения о пострадавших в ведомство не поступали.

Уточняется, что в тушении возгорания участвуют 47 пожарных. Привлечено 20 единиц специальной техники. Помимо этого, к месту инцидента был направлен пожарный поезд.

В связи с произошедшим в Тамбовской области задерживаются пассажирские поезда на Москву: №3 из Кисловодска, №27 из Симферополя, №739 из Воронежа, №101 из Адлера. Также отстанут от графика поезда: №35 Адлер - Санкт-Петербург, №37 Имеретинский курорт - Нижний Новгород, №139 Кисловодск - Архангельск, №266 Москва - Новороссийск.

Решается вопрос о направлении поездов по альтернативному направлению, в обход места происшествия. В РЖД подчеркнули, что сотрудники оказывают пассажирам всестороннюю помощь и содействие. В вагонах поддерживается комфортная температура. Принимаются все необходимые меры для восстановления движения поездов. 

#поезд #МЧС РФ #тамбовская область #ржд #бензин #пожарные #Мичуринск
