Возвращенных с территории Украины жителей встретили в Курске

Жителей региона доставили в пункты временного размещения, где обеспечили всем необходимым.
Ян Брацкий 06-02-2026 09:02
© Фото: Telegram/Hinshtein

Освобожденные с подконтрольной Киеву территории жители Курской области вернулись на родину прошедшей ночью. Подробности в своем Telegram-аккаунте сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Курян сопровождали медики.

«Это каждый раз непередаваемые ощущения, когда наши люди наконец-то возвращаются домой! Делаем максимум, чтобы все жители курского приграничья как можно скорее вернулись на Родину!» - написал Хинштейн.

Возвращенных с территории Украины жителей доставили в пункты временного размещения. Там их обеспечат всем необходимым. В первую очередь жителям Курска нужны спальные места, продукты, одежда и предметы первой необходимости. Кроме того, власти помогут организовать связь с близкими.

Жителей уже осмотрели врачи, сегодня с ними работают представители спецслужб. Они же помогут пострадавшим от действий киевского режима с оформлением всех положенных социальных выплат.

Ранее уполномоченный президента по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что мирных жителей Курской области удерживали на Украине как заложников. Один из возвращенных мужчин показал свежие шрамы. Украинцы отказывали россиянам в лечении, не давали необходимые медикаменты.

#Украина #плен #Курск #Хинштейн #москалькова #ПВР
