Гладков рассказал о работе школ и детсадов Белгорода после атаки ВСУ

Наиболее тяжелая обстановка в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском округах.
Ян Брацкий 06-02-2026 07:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Школы и детские сады Белгорода после ночного обстрела со стороны ВСУ работают в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Сейчас восстановительные бригады коммунальщиков по всему городу пытаются вернуть в дома воду и электричество. Работы продолжались всю ночь.

«На сегодняшний день нам не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде. Еще раз повторюсь, восстановительные работы продолжаются», - написал Гладков.

С раннего утра губернатор Белгородской области совершил объезд объектов, работа которых обеспечивается за счет резервных источников электроэнергии. Решение по каждому такому объекту будет приниматься индивидуально после совещания с руководством и коллективами.

Напомним, Белгород подвергся масштабному обстрелу со стороны украинских боевиков в ночь на 6 февраля. Власти региона сообщили о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры. Били ВСУ исключительно по гражданским объектам, военных в городе нет, подчеркнул Гладков. Наиболее тяжелая обстановка в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском округах.

