Пентагон сообщил о гибели двух человек после удара по наркосудну

Военные США нанесли удар по судну в Тихом океане. Об этом пресс-служба Пентагона сообщила в своем аккаунте в соцсети Х. Подтверждена гибель двух человек. По версии американской стороны, судно использовалось для контрабанды наркотиков. В операции задействовали силы Южного командования США.

«Оперативная группа нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями. В ходе операции были ликвидированы два наркотеррориста», - говорится в сообщении.

Напомним, 24 января в тихоокеанской акватории уже был подобный инцидент. Тогда американские морпехи расстреляли лодку с предполагаемыми наркоторговцами на борту. Видео уничтожения судна Пентагон опубликовал в своих социальных сетях.

Катер обнаружили с воздуха. В Белом доме заверили, что он двигался по одному из известных маршрутов наркотрафика. Из трех членов экипажа лодки выжил только один. Его подобрали в океане.

Помимо Тихого океана, американские военные активно действуют в Карибском море. Подобная тактика привела к обострению ситуации с Венесуэлой, апогеем которой стало похищении ее президента Николаса Мадуро и его супруги в ночь на 3 января. Штаты считают лидера Боливарианской Республики причастным к нартотерроризму. Сам он все обвинения в свой адрес отвергает.