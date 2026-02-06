МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пентагон сообщил о гибели двух человек после удара по наркосудну

Американская сторона уверяет, что уничтоженное судно перевозило наркотики.
Ян Брацкий 06-02-2026 06:20
© Фото: US Navy, via Globallookpress.com, Global Look Press

Военные США нанесли удар по судну в Тихом океане. Об этом пресс-служба Пентагона сообщила в своем аккаунте в соцсети Х. Подтверждена гибель двух человек. По версии американской стороны, судно использовалось для контрабанды наркотиков. В операции задействовали силы Южного командования США.

«Оперативная группа нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями. В ходе операции были ликвидированы два наркотеррориста», - говорится в сообщении.

Напомним, 24 января в тихоокеанской акватории уже был подобный инцидент. Тогда американские морпехи расстреляли лодку с предполагаемыми наркоторговцами на борту. Видео уничтожения судна Пентагон опубликовал в своих социальных сетях.

Катер обнаружили с воздуха. В Белом доме заверили, что он двигался по одному из известных маршрутов наркотрафика. Из трех членов экипажа лодки выжил только один. Его подобрали в океане.

Помимо Тихого океана, американские военные активно действуют в Карибском море. Подобная тактика привела к обострению ситуации с Венесуэлой, апогеем которой стало похищении ее президента Николаса Мадуро и его супруги в ночь на 3 января. Штаты считают лидера Боливарианской Республики причастным к нартотерроризму. Сам он все обвинения в свой адрес отвергает.

#сша #терроризм #Пентагон #наркотики #Вашингтон #Тихий океан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 