США нанесли удар по судну в Тихом океане

Американские военные нанесли удар по судну, экипаж которого, по заверениями Пентагона, перевозил наркотики. Инцидент произошел в акватории Тихого океана, сообщает пресс-служба Объединенных сил Южного командования США (USSOUTHCOM).

Разведка США уверяет, что судно двигалось по известным маршрутам наркотрафика в восточной части океана. Возможно, прояснить ситуацию сможет один из уцелевших членов экипажа судна. Двое его коллег погибли на месте.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил войну латиноамериканским наркокартелям летом прошлого года. В конце июля к побережью Венесуэлы подошли три военных корабля. После этого начались операции американских морпехов в Карибском море. Несколько лодок были потоплены.

Глава Белого дома на достигнутом останавливаться не собирается и ранее анонсировал начало наземных операций против наркокартелей. По его словам, морской наркотрафик из Латинской Америки в Штаты сократился на 96 процентов. Оставшиеся четыре процента могут приходиться на лаборатории, расположенные на суше.