МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США нанесли удар по судну в Тихом океане

В результате инцидента два человека погибли, еще одного члена команды удалось подобрать в океане живым.
Ян Брацкий 24-01-2026 02:39
© Фото: Southcom/Х © Видео: Southcom/Х

Американские военные нанесли удар по судну, экипаж которого, по заверениями Пентагона, перевозил наркотики. Инцидент произошел в акватории Тихого океана, сообщает пресс-служба Объединенных сил Южного командования США (USSOUTHCOM).

Разведка США уверяет, что судно двигалось по известным маршрутам наркотрафика в восточной части океана. Возможно, прояснить ситуацию сможет один из уцелевших членов экипажа судна. Двое его коллег погибли на месте.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил войну латиноамериканским наркокартелям летом прошлого года. В конце июля к побережью Венесуэлы подошли три военных корабля. После этого начались операции американских морпехов в Карибском море. Несколько лодок были потоплены.

Глава Белого дома на достигнутом останавливаться не собирается и ранее анонсировал начало наземных операций против наркокартелей. По его словам, морской наркотрафик из Латинской Америки в Штаты сократился на 96 процентов. Оставшиеся четыре процента могут приходиться на лаборатории, расположенные на суше.

#сша #Пентагон #Латинская Америка #наркотрафик #Тихий океан #лодка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 