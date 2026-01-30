МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минюст США объявил о публикации всех документов по делу Эпштейна

Досье включает более трех миллионов страниц.
Константин Денисов 30-01-2026 23:19
© Фото: www.capitalpictures.com, Globallookpress

Минюст США объявил о публикации всех документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра юстиции Тодд Бланш.

По его словам, материалы включают в себя более трех миллионов страниц документов, двух тысяч видеороликов и 180 тысяч фото. В ведомстве уверяют, что больше никаких секретных документов в деле не осталось.

Бланш подчеркнул, что в фото и видео материалах заретушированы все женские лица, кроме помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл. В то же время, все мужские, наоборот, открыты.

Ранее Трамп потребовал от Минюста опозорить демократов делом Эпштейна. В своем сообщении американский лидер подчеркнул, что работали с Джеффри Эпштейном демократы, а не республиканцы.

 

