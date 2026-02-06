МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Морские пехотинцы отработали стрельбу по БПЛА на арктическом полигоне

Учения проходили при экстремально низких температурах.
06-02-2026 05:00
© Фото: Пресс-служба Северного флота © Видео: Пресс-служба Северного флота

Морские пехотинцы Северного флота провели учения по огневой и тактической подготовке на арктическом полигоне вблизи поселка Спутник Мурманской области. В этих тренировках участвовала отдельная гвардейская бригада морской пехоты.

Военнослужащие отработали взаимодействие в группах, маневрирование на сложном рельефе и точность стрельбы. Одной из главных задач было ведение непрерывного огня из разных положений: стоя и на ходу.

Учения проходили при экстремально низких температурах. Ими руководили опытные офицеры и инструкторы, которые прошли специальную военную операцию. Морские пехотинцы тренировались в стрельбе из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов и автоматов по целям, имитирующим технику и живую силу врага.

Кроме того, бойцы учились отражать атаки беспилотных летательных аппаратов. Они отработали стрельбу из автоматов и пулеметов с расстояния 200-300 метров по мишеням, которые имитировали дроны условного противника. Для этого использовались осветительные сигнальные патроны.

Особенностью учений было их проведение в условиях Крайнего Севера и Арктики. Повышенное внимание уделялось подготовке бойцов, техники и оружия к работе при низких температурах, глубоком снежном покрове, сильных ветрах и полярной ночи.

Ранее «Звезда» рассказывала, как морпехи построили импровизированный город-полигон для отработки штурма. Полигон бойцы возвели фактически «с нуля» на основе опыта, который получили в ходе спецоперации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#учения #Северный флот #арктика #морская пехота #полигон #тренировка #Огневая подготовка #тактическая подготовка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 