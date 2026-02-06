Морские пехотинцы отработали стрельбу по БПЛА на арктическом полигоне

Морские пехотинцы Северного флота провели учения по огневой и тактической подготовке на арктическом полигоне вблизи поселка Спутник Мурманской области. В этих тренировках участвовала отдельная гвардейская бригада морской пехоты.

Военнослужащие отработали взаимодействие в группах, маневрирование на сложном рельефе и точность стрельбы. Одной из главных задач было ведение непрерывного огня из разных положений: стоя и на ходу.

Учения проходили при экстремально низких температурах. Ими руководили опытные офицеры и инструкторы, которые прошли специальную военную операцию. Морские пехотинцы тренировались в стрельбе из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов и автоматов по целям, имитирующим технику и живую силу врага.

Кроме того, бойцы учились отражать атаки беспилотных летательных аппаратов. Они отработали стрельбу из автоматов и пулеметов с расстояния 200-300 метров по мишеням, которые имитировали дроны условного противника. Для этого использовались осветительные сигнальные патроны.

Особенностью учений было их проведение в условиях Крайнего Севера и Арктики. Повышенное внимание уделялось подготовке бойцов, техники и оружия к работе при низких температурах, глубоком снежном покрове, сильных ветрах и полярной ночи.

Ранее «Звезда» рассказывала, как морпехи построили импровизированный город-полигон для отработки штурма. Полигон бойцы возвели фактически «с нуля» на основе опыта, который получили в ходе спецоперации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.