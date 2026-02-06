Росфинмониторинг объяснил цель введения лимита на внесение наличных

Ограничение на внесение наличных через банкоматы суммой в один миллион рублей в месяц поможет снизить риски легализации доходов, полученных от скрытой преступной деятельности. Об этом сообщает Росфинмониторинг.

Такой вывод был сделан после Национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2022 год. Ограничения также водятся из-за случаев использования подставных лиц для открытия счетов и зачисления на них денег из неустановленных источников, обратило внимание ведомство.

«Введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц, в различных противоправных схемах», - объяснили представители Росфинмониторинга в разговоре с РБК.

Кроме того, теперь сотрудники кредитных организаций, согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», имеют право потребовать предъявить документы или предоставить необходимую информацию. Это необходимо для подтверждения источника денежных средств, вносимых на счет или вклад.

Напомним, в конце января Минфин РФ выступил с инициативой обязать банки ограничить пополнение счетов через банкоматы и другие устройства для физлиц. Сообщалось, что документ был направлен на согласование в ЦБ и Росфинмониторинг в середине января.