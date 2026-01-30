МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Минфине предложили ввести лимит на пополнение счетов через банкоматы

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в обороте могут быть деньги с неустановленным происхождением.
Глеб Владовский 30-01-2026 18:12
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В Минфине выступили с инициативой обязать банки ограничить пополнение счетов через банкоматы и другие устройства для физлиц. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, в ведомстве предложили ограничить пополнение до миллиона рублей ежемесячно. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что каких-либо лимитов на пополнение счетов нет. Поэтому в обороте могут быть деньги с неустановленным происхождением.

«Законопроект вносит изменения в закон "О банках и банковской деятельности (N17-ФЗ)". Документ был направлен на согласование в ЦБ и Росфинмониторинг в середине января», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что российские банки с 2027 года должны будут предоставлять ЦБ статистику случаев мошеннических операций по выдаче наличных из банкоматов без ведома владельца.

#Банкомат #Минфин РФ #физлица #пополнение счета
