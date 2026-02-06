МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Telegraph: лейбористы негласно начали искать замену Стармеру

Пост предлагают бывшему вице-премьеру Анджеле Рэйнер и главе Минздрава Уэзу Стритингу.
Владимир Рубанов 06-02-2026 02:42
© Фото: Martyn Wheatley i-Images, Global Look Press

В Великобритании депутаты Лейбористской партии активно убеждают влиятельных членов партии выдвинуть свои кандидатуры на пост лидера и премьер-министра, чтобы заменить Кира Стармера. При этом они не афишируют свои намерения, пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники.

По сведениям издания, такие предложения звучат в адрес бывшего вице-премьера Анджелы Рэйнер и главы Минздрава Уэза Стритинга. Один из неназванных министров заявил, что, по сути, все призывают к началу кампании по смене лидера партии.

Собеседник газеты подчеркнул, что вопрос о смене главы правительства обсуждался 5 февраля на встрече депутатов-лейбористов и в группе в мессенджере. По его словам, число заговорщиков слишком велико, чтобы назвать их всех поименно.

Стармер столкнулся с политическим кризисом из-за скандала, связанного с назначением Питера Мандельсона послом в США, несмотря на информацию о его дружбе с Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в педофилии. В сентябре прошлого года Мандельсон был уволен, а в этом месяце он покинул Лейбористскую партию и Палату лордов после публикации новых документов из досье Эпштейна. На некоторых фотографиях он изображен без штанов.

Скотленд-Ярд начал уголовное расследование против Мандельсона, предположительно предоставившего Эпштейну конфиденциальные данные британских властей. Премьер-министру пришлось извиняться за назначение Мандельсона послом. По оценке The Spectator, этот скандал может привести к отставке Стармера.

#Великобритания #архивы #премьер-министр #Джеффри Эпштейн #лейбористы #кир стармер #питер мандельсон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 