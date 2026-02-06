Telegraph: лейбористы негласно начали искать замену Стармеру

В Великобритании депутаты Лейбористской партии активно убеждают влиятельных членов партии выдвинуть свои кандидатуры на пост лидера и премьер-министра, чтобы заменить Кира Стармера. При этом они не афишируют свои намерения, пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники.

По сведениям издания, такие предложения звучат в адрес бывшего вице-премьера Анджелы Рэйнер и главы Минздрава Уэза Стритинга. Один из неназванных министров заявил, что, по сути, все призывают к началу кампании по смене лидера партии.

Собеседник газеты подчеркнул, что вопрос о смене главы правительства обсуждался 5 февраля на встрече депутатов-лейбористов и в группе в мессенджере. По его словам, число заговорщиков слишком велико, чтобы назвать их всех поименно.

Стармер столкнулся с политическим кризисом из-за скандала, связанного с назначением Питера Мандельсона послом в США, несмотря на информацию о его дружбе с Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в педофилии. В сентябре прошлого года Мандельсон был уволен, а в этом месяце он покинул Лейбористскую партию и Палату лордов после публикации новых документов из досье Эпштейна. На некоторых фотографиях он изображен без штанов.

Скотленд-Ярд начал уголовное расследование против Мандельсона, предположительно предоставившего Эпштейну конфиденциальные данные британских властей. Премьер-министру пришлось извиняться за назначение Мандельсона послом. По оценке The Spectator, этот скандал может привести к отставке Стармера.