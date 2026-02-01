Politico: в ЕС все чаще выступают за возобновление диалога с РФ

Страны ЕС все чаще выступают за возобновление диалога с Россией. Об этом сообщил информационный портал Politico, ссылаясь на источники.

«В Брюсселе существует общее понимание того, что "нынешний контекст существенно отличается от 2022 года" и другие столицы "вполне солидарны" с попытками возобновления диалога», - указано в материале.

По словам источника, другие европейские столицы «вполне солидарны» с попытками наладить диалог с российской стороной. В ЕС поддержат подобные инициативы в том случае, если они будут проходить не за «спиной у Украины».

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис ранее высказались за возобновление прямых переговоров между Европейским союзом и Россией, предложив назначить специального посланника от ЕС для этой цели. Со слов эстонского лидера, два года назад европейцы не участвовали в переговорах, а теперь они беспокоятся, что их нет за этим столом.