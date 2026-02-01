Эксперт рассказал, чем грозит нефтерынку перекрытие Ормузского пролива

Ормузский пролив - это единственная настоящая «болевая точка» всех энергетических рынков, не только нефтяного. Соответственно, если что-то происходит с этим проливом, то одновременно начинают страдать как нефтяной рынок, так и газовый, что приводит к росту спроса на уголь и цен на электрическую энергию. Об этом рассказал «Звезде» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Перекрытие Ормузского пролива бьет по всей энергетике, по всем секторам - напрямую или косвенно», - сказал он.

Что касается нефтяного рынка в США, то при перекрытии Ормузского пролива резкий скачок цен вызовет падение спроса, отметил эксперт. А восстановление спроса будет занимать гораздо более продолжительный период времени.

Фролов провел аналогию с ситуацией с рынком газа в странах Европейского союза, где с 2021 по 2024 год под давлением высоких цен потребление рухнуло на 100 млрд кубометров. Позже произошло небольшое восстановление на уровне статистической погрешности. Если так будет продолжаться и дальше, то восстановление займет не менее десятилетия, добавил он.

«Подобное может произойти и на нефтяном рынке», - заключил эксперт по энергетике.

Напомним, что глава МИД Исламской Республики Иран Аббас Аракчи заявил о том, что они с представителями администрации США не обсуждали никакие другие темы, кроме иранской ядерной программы в ходе переговоров в Омане. Сообщалось, что саммит между Ираном и США по ядерному досье в Маскате завершился ранее сегодня.