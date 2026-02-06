Шойгу и генсек ОКДБ обсудили вопросы безопасности

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и генсек ОДКБ Таалбек Масадыков обсудили вопросы безопасности стран-участниц.

«В сегодняшних условиях, условиях повышенной турбулентности, я бы даже сказал, сверхповышенной турбулентности, продолжается довольно активная милитаризация в странах, окружающих нас. По разным причинам увеличиваются бюджеты, фактически это происходит ежегодно», - заметил Шойгу.

Он добавил, что в этой ситуации многое будет зависеть от того, насколько эффективной окажется работа, проводимая в рамках ОДКБ. Также Сергей Шойгу поздравил Таалбека Масадыкова с назначением на должность генсекретаря организации, он занял этот пост с начала этого года.

Ранее Владимир Путин назвал приоритеты ОДКБ во время председательства России. Президент отметил, что Москва будет работать над укреплением обороноспособности организации.