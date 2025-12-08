МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин назвал приоритеты ОДКБ во время председательства России

Президент отметил, что Москва будет работать над укреплением обороноспособности организации.
Владимир Рубанов 08-12-2025 20:38
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Россия будет делать все для укрепления ОДКБ. Об этом заявил Путин на совещании с главами парламентов стран-участниц объединения в Кремле. В нем приняли участие представители России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

В следующем году председательство в ОДКБ переходит к России. Президент отметил, что Москва будет работать над укреплением обороноспособности и согласованием позиций в военной сфере и области военно-технического сотрудничества.

Работа России на посту председателя будет продолжением того, что было сделано Киргизией, заверил глава государства. По словам Путина, это будет полная преемственность по всем основным направлениям взаимодействия.

В ноябре в Бишкеке прошел саммит лидеров ОДКБ. Президент России предложил запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российского вооружения.

#Владимир Путин #одкб #киргизия #Бишкек #Парламент #председательство
