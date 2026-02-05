«Сцилла и Харибда»: эксперт заявил, что электропром ЕС ущемили Китай и США

Европейская автомобильная промышленность и электротехническая отрасль находятся в кризисе, и сейчас ЕС приходится каким-то образом «проскальзывать» между Китаем и США. Такое мнение выразил управляющий директор центра финансового консультирования Максим Худалов в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«С точки зрения себестоимости Китай абсолютно доминирует и поджимает любых производителей в мире. А с точки зрения лицензирования и нормативной базы поджимают уже американцы. И между этой Сциллой и Харибдой Европе приходится каким-то образом проскальзывать», - объяснил Худалов.

Тем не менее есть надежда на то, что страны Южной Европы сохраняют большую адекватность и преследуют собственные интересы, а также будут поддерживать отказ от санкций. Учитывая то, что в Польше есть крупное производство меди, можно предположить, что Варшава будет активно отстаивать это решение, считает Худалов.

Новый пакет санкций, в рамках которого ЕС рассматривает возможность запретить себе покупать у РФ иридий, родий, платину и медь, на Москве никак не скажется, добавил эксперт. По его словам, на платиноиды вводить санкции бессмысленно, потому что их объемы перевозки «крошечные». Худалов подчеркнул, что санкции на медь - Россия поставляла 30 тысяч тонн - это не те объемы, которые «заставят нас испугаться» при производстве в миллион тонн.

«Меньше чем двух рейсов крупных самолетов достаточно для того, чтобы перевезти их в любую точку планеты», - заключил он.

Напомним, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запретить себе покупать у России иридий, родий, платину и медь. ЕС планирует принять новый пакет санкций в конце февраля.