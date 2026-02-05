МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Сцилла и Харибда»: эксперт заявил, что электропром ЕС ущемили Китай и США

Новый пакет санкций ЕС никак не отразится на России, рассказал Максим Худалов.
Гоар Хачатурян 05-02-2026 10:47
© Фото: Jiri Hubatka, imageBROKER.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Европейская автомобильная промышленность и электротехническая отрасль находятся в кризисе, и сейчас ЕС приходится каким-то образом «проскальзывать» между Китаем и США. Такое мнение выразил управляющий директор центра финансового консультирования Максим Худалов в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«С точки зрения себестоимости Китай абсолютно доминирует и поджимает любых производителей в мире. А с точки зрения лицензирования и нормативной базы поджимают уже американцы. И между этой Сциллой и Харибдой Европе приходится каким-то образом проскальзывать», - объяснил Худалов.

Тем не менее есть надежда на то, что страны Южной Европы сохраняют большую адекватность и преследуют собственные интересы, а также будут поддерживать отказ от санкций. Учитывая то, что в Польше есть крупное производство меди, можно предположить, что Варшава будет активно отстаивать это решение, считает Худалов.

Новый пакет санкций, в рамках которого ЕС рассматривает возможность запретить себе покупать у РФ иридий, родий, платину и медь, на Москве никак не скажется, добавил эксперт. По его словам, на платиноиды вводить санкции бессмысленно, потому что их объемы перевозки «крошечные». Худалов подчеркнул, что санкции на медь - Россия поставляла 30 тысяч тонн - это не те объемы, которые «заставят нас испугаться» при производстве в миллион тонн.

«Меньше чем двух рейсов крупных самолетов достаточно для того, чтобы перевезти их в любую точку планеты», - заключил он.

Напомним, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запретить себе покупать у России иридий, родий, платину и медь. ЕС планирует принять новый пакет санкций в конце февраля.

#Россия #автопром #ЕС #Кризис #наш эксклюзив #Новый пакет санкций #электропром
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 