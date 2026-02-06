Франция опровергла, что Макрон не приедет на Олимпийские игры из-за Вэнса

В Елисейском дворце опровергли сообщения итальянских СМИ о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон не будет присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии из-за нежелания быть на одной трибуне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом пишет газета Ouest-France.

«Это совершенно неправда», - сказано в материале.

До этого в СМИ была информация, что Макрон может не приехать на церемонию открытия зимней Олимпиады из-за нежелания сидеть на одной трибуне с Вэнсом. У французского лидера также не сложились отношения с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Хозяином будет президент республики Серджо Маттарелла, который вечером устраивает ужин для делегаций.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Более 10 российских атлетов также выступят на главных международных спортивных соревнованиях.

Вице-президент США уже прибыл на Игры. По информации газеты Corriere Della Sera, он передвигается по Милану с кортежем из 45 автомобилей и микроавтобусов. За его безопасностью следят более 300 человек.

Американская делегация расположилась в элитном отеле Excelsior Hotel Gallia, где она заняла все четыре этажа гостиницы. Тем самым они превратили отель в штаб-квартиру правительства Вашингтона.