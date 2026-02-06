МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Франция опровергла, что Макрон не приедет на Олимпийские игры из-за Вэнса

Вице-президент США уже прибыл на Олимпийские игры, где передвигается с охраной в количестве более 300 человек.
Дарья Ситникова 06-02-2026 17:50
© Фото: Dinendra Haria, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Елисейском дворце опровергли сообщения итальянских СМИ о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон не будет присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии из-за нежелания быть на одной трибуне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом пишет газета Ouest-France.

«Это совершенно неправда», - сказано в материале.

До этого в СМИ была информация, что Макрон может не приехать на церемонию открытия зимней Олимпиады из-за нежелания сидеть на одной трибуне с Вэнсом. У французского лидера также не сложились отношения с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Хозяином будет президент республики Серджо Маттарелла, который вечером устраивает ужин для делегаций.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Более 10 российских атлетов также выступят на главных международных спортивных соревнованиях.

Вице-президент США уже прибыл на Игры. По информации газеты Corriere Della Sera, он передвигается по Милану с кортежем из 45 автомобилей и микроавтобусов. За его безопасностью следят более 300 человек.

Американская делегация расположилась в элитном отеле Excelsior Hotel Gallia, где она заняла все четыре этажа гостиницы. Тем самым они превратили отель в штаб-квартиру правительства Вашингтона.

#Франция #сша #макрон #Олимпийские игры #вэнс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 