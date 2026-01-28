FPV-дроны «Рубикона» уничтожили технику, беспилотники и узлы связи ВСУ

Минобороны России опубликовало видеокадры боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции. На записи - нарезка с бортовых камер ударных беспилотников, которыми операторы управляли в режиме реального времени.

На видео зафиксировано поражение автомобильной и бронированной техники ВСУ, включая пикапы и бронемашины иностранного производства. Часть целей была оборудована защитными каркасами и самодельными «мангалами», однако это не спасло технику от точных ударов FPV-дронов. В отдельных эпизодах беспилотники заходят на цель прямо на городских перекрестках и дорогах общего пользования, поражая транспорт противника в движении.

В частности, на кадрах показано уничтожение американского бронеавтомобиля HMMWV, который использовался для переброски личного состава и оборудования. Удар дрона наносится с малой высоты - оператор выводит беспилотник точно в лоб машины.

Отдельные фрагменты посвящены борьбе с беспилотной авиацией ВСУ. FPV-дроны «Рубикона» выполняют воздушные тараны, уничтожая вражеские БПЛА различного назначения, включая тяжелые дроны типа «Баба-яга», применяемые противником для сброса боеприпасов. Также зафиксировано поражение беспилотника-ретранслятора, обеспечивавшего связь и управление украинскими беспилотными летательными аппаратами на значительном удалении.

Кроме техники и беспилотников, операторы FPV-дронов уничтожили наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи, пункты управления БПЛА, а также укрытия с личным составом противника. Часть ударов наносится по замаскированным объектам, выявленным в ходе предварительной воздушной разведки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.