Взявшая золото Лысенко призналась, из-за чего переживала на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по велогонкам российская спортсменка выиграла две медали - золотую в кейрине и бронзовую в спринте.
Сергей Дьячкин 06-02-2026 16:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Золотая и бронзовая медали Алины Лысенко на чемпионате Европы по велогонкам стали результатом командной работы. Об этом она рассказала «Звезде» сразу после возвращения в Россию.

Золотую медаль Лысенко выиграла в кейрине на чемпионате Европы, который проходил в турецком Конье. Кейрин - это разновидность велотрековых гонок, в которой финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью.

Лысенко также выиграла бронзовую медаль. Во вторник она стала третьей в спринте. Спортсменка рассказала, что не привыкла ярко реагировать на свои победы. Она относится к ним достаточно скромно.

«Поэтому всех просто поблагодарила за свою победу. Много кто вложил в нее, помогал и поддерживал. Команда, родители, тренер - это самое главное для меня. И этот результат - совместная работа наша», - рассказала Лысенко.

По словам велогонщицы, при подготовке к соревнованиям все шло в штатном режиме. Сборы проходили в Минске. Лысенко добавила, что наиболее тяжелым для нее было настроиться морально в первые дни турнира.

«В последний день, когда я ехала кейрин, я была абсолютно спокойна, вообще не нервничала, чему сама очень сильно удивилась. Знала, что делать в заездах, спокойно ко всему подходила. А в первые дни, когда ехала спринт, немного переживала, отвыкла за три месяца от соревновательного режима, это дало о себе знать. Но я быстро собрала себя и выиграла бронзовую медаль», - поделилась чемпионка Европы.

Лысенко пришлось поспорить за золото с немкой Леа Фридрих, которая брала европейское золото в кейрине четыре предыдущих года подряд, и с француженкой Матильдой Грос, накануне ставшей лучшей в гите на 1 000 м. И из этой борьбы россиянка вышла первой с солидным отрывом более чем в 0,2 секунды. Это первая победа отечественных гонщиц в кейрине на чемпионатах Европы и первое попадание на пьедестал со времен бронзы Яны Бурлаковой в 2021 году.

Чемпионат Европы закончился. Всего российские спортсмены выиграли шесть медалей - две золотых, серебряную и три бронзовых. Золото, помимо Лысенко, завоевал Лев Гонов в индивидуальной гонке преследования. В финале Гонов опередил датчанина Юэля Скивильда. Для Гонова это новое громкое достижение в спортивной карьере. Он уже становился чемпионом Европы в командном спринте и не раз поднимался на пьедестал в индивидуальных дисциплинах.

