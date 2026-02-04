Россиянин Гонов взял золото чемпионата Европы по велоспорту

Российский велогонщик Лев Гонов стал чемпионом Европы в треке, выиграв индивидуальную гонку преследования. Об этом сообщает Life.

Турнир проходит в Турции. Известно, что в финале Гонов опередил датчанина Юэля Скивильда и принес России вторую медаль на этом чемпионате.

Что касается самого Льва Гонова, то для него это новое громкое достижение в спортивной карьере. Он уже становился чемпионом Европы в командном спринте и не раз поднимался на пьедестал в индивидуальных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что в Австралии велогонщик столкнулся с кенгуру. Однако после этой встречи ему все же удалось одержать победу в гонке.