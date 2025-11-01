Российские школьники завоевали золото на Международной олимпиаде по химии

Российские школьники с триумфом вернулись с Международной олимпиады по химии, которая проходила в Казахстане. Наши ребята завоевали три золотые медали, сообщает пресс-служба правительства.

«Все три участника российской сборной получили золотые медали. Поздравляю ребят с заслуженными медалями! Благодарю родителей, учителей и наставников за поддержку и вклад в подготовку. Пусть эта победа станет отправной точкой для новых открытий и достижений», - заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Победы на таких важных и серьезных интеллектуальных мероприятиях могут внести свой ценный вклад в развитие целого направления науки, добавил Чернышенко. В состав российской сборной вошли ученики московских школ - победители и призер всероссийской олимпиады школьников.

«Успех ребят - это очередной повод для гордости и показатель высокого уровня российского образования. Участвуя впервые, они уже пополнили копилку своих достижений медалями. Уверен, что этот результат - лишь начало большого пути ребят в науке», - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Золотые медали получили Петр Воронченок из школы на проспекте Вернадского, Михаил Панин из школы №1535 и Игорь Устинов из школы №1329. Он также удостоен Гран-при олимпиады. Руководил сборной на олимпиаде по химии методист Центра педагогического мастерства Василий Краснобров. Благодаря таким достижениям у российских школьников растет интерес к изучению естественно-научных предметов, добавил Кравцов.