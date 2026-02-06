МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы поразили украинский «Пион» в Харьковской области

Удар FPV-дронов наносился в районе населенного пункта Самборовка операторами центра «Рубикон».
06-02-2026 15:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион» вблизи Самборовки в Харьковской области. Кадры сняты с бортовых камер ударных FPV-дронов, которыми управляли операторы испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

На видео можно убедиться, что самоходка противника находится в замаскированном укрытии под навесом из сетей. Даже через камеру заметны характерные очертания орудия и массивный корпус «Пиона», спрятанного в капонире.

Дроны поочередно заходят на удар. С FPV-камер видно, как аппараты на малой высоте подлетают к укрытию и поражают установку. Серия точных ударов позволила вывести из строя самоходную артиллерию большой мощности, которую ВСУ использовали в этом районе.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов из группировки войск «Запад» успешно поразили технику и живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #Харьковская область #спецоперация #Рубикон #FPV-дроны #Самборовка
