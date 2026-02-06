МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жена задержанного комика Сабурова отправилась в спортзал «по расписанию»

Также девушка выставила на торги брендовую одежду из личного гардероба и свои дорогостоящие аксессуары.
Ян Брацкий 06-02-2026 14:23
© Фото: saburova_diana, Instagram*

Супруга стендап-комика Нурлана Сабурова, задержанного в аэропорту Внуково, поделилась с подписчиками в соцсетях ближайшими планами. Девушка опубликовала фотографию из лифта в спортивной одежде с сумкой через плечо. Исходя из подписи к снимку можно сделать вывод, что она отправляется на тренировку в спортзал.

За день до задержания мужа она устроила в соцсетях распродажу брендовых вещей. Фото с товарами выставлены в Telegram-аккаунте. Диана Сабурова продает элементы своего гардероба и аксессуары. Каждый лот сопровождается подробным  описанием.

Самыми дорогими в списке оказались две женские сумочки стоимостью 120 и 40 тысяч рублей. Ношеную одежду жена комика выставила за символическую плату. Это рубашка, платье, боди, поло и пиджак. За одежду Диана планирует выручить чуть более 34 тысяч рублей.

Напомним, сегодня утром Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково на паспортном контроле. Комик возвращался из Дубая в Москву. На границе ему вручили документ о запрете на въезд в Россию на 50 лет. Среди причин такого решения называется нарушение миграционного и налогового законодательства. Сабуров отказался возвращаться в Дубай и купил билеты до Алма-Аты.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#Задержание #комик #депортация #Сабуров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 