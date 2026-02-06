Жена задержанного комика Сабурова отправилась в спортзал «по расписанию»

Супруга стендап-комика Нурлана Сабурова, задержанного в аэропорту Внуково, поделилась с подписчиками в соцсетях ближайшими планами. Девушка опубликовала фотографию из лифта в спортивной одежде с сумкой через плечо. Исходя из подписи к снимку можно сделать вывод, что она отправляется на тренировку в спортзал.

За день до задержания мужа она устроила в соцсетях распродажу брендовых вещей. Фото с товарами выставлены в Telegram-аккаунте. Диана Сабурова продает элементы своего гардероба и аксессуары. Каждый лот сопровождается подробным описанием.

Самыми дорогими в списке оказались две женские сумочки стоимостью 120 и 40 тысяч рублей. Ношеную одежду жена комика выставила за символическую плату. Это рубашка, платье, боди, поло и пиджак. За одежду Диана планирует выручить чуть более 34 тысяч рублей.

Напомним, сегодня утром Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково на паспортном контроле. Комик возвращался из Дубая в Москву. На границе ему вручили документ о запрете на въезд в Россию на 50 лет. Среди причин такого решения называется нарушение миграционного и налогового законодательства. Сабуров отказался возвращаться в Дубай и купил билеты до Алма-Аты.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.